Radek Liszewski o piosenkach, które musi śpiewać w Sylwestra. "Już czasami mi się aż nudzi"

Okazuje się, że piosenki, które Liszewski i jego kapela wykonują na sylwestrowej scenie, są narzucone przez reżysera widowiska, co nie do końca mu pasuje. - Ja osobiście czasami bym chciał zagrać coś nowego, bo jeżeli wychodzę już na którejś imprezie i śpiewam "Ona tańczy dla mnie", "Za każdą chwilę z tobą", "Za miłość mą", to wiadomo, że to już czasami mi się aż nudzi. Chciałbym pokazać, że mam nowe piosenki, ale też rozumiem produkcję, która od razu chce po prostu takiej petardy, że wychodzisz na scenę i publiczność śpiewa razem z tobą - dodał Liszewski.