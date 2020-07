Koronawirus na planie "Przyjaciółek". Filmowcy mówią o lekceważeniu pandemii

Prace na planie "Przyjaciółek" zostały wstrzymane. Okazuje się, że jedna z gwiazd miała zostać zarażona koronawirusem. "Gala" donosi, że tą gwiazdą jest Małgorzata Socha . Informację tę magazyn otrzymał od osoby z planu serialu. Z kolei Plejada donosi, że Socha zaraziła się koronawirusem na początku lipca od koleżanki niezwiązanej z "Przyjaciółkami". Ani Socha, ani jej menadżer, nie skomentowali sprawy. Za to w środowisku filmowców sprawa jest już komentowana.

Przyznał, że zbyt wiele osób bagatelizuje koronawirusa, nie przejmuje się zagrożeniem, a pandemia przecież trwa. - Wszyscy podpisaliśmy zobowiązanie, że nie przyjdziemy do pracy z objawami choroby i nie będziemy w czasie produkcji uczestniczyć w dużych zgromadzeniach, chodzić na imprezy czy na siłownię. Pracujemy w maskach, dezynfekujemy ręce, przestrzegamy wszelkich zasad. Niestety, obserwuję, że aktorzy, którzy przecież często żyją swobodnie, nie zachowując reguł bezpieczeństwa - powiedział reżyser.

"Rzeczpospolita" rozmawiała z zarażoną osobą, ale zdecydowała się nie podawać nazwiska do publicznej wiadomości. Jak piszą, to mógłby być pretekst do ataku i hejtu.