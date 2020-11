W drugiej połowie koncertu orkiestra wykonała „Symfonię nr 32” W.A. Mozarta, do której dyrygent był wyraźnie przekonany. Artyści wykazali większą inicjatywę, co przekładało się na kreatywne muzykowanie i operowanie pełnym brzmieniem. Tchitchnadze, jak natchniony nową energią – zdecydowanie prowadził zespół, wyzwalając radość. W środkowej części znacznie zwolniło tempo, wszak repryzowy finał przywrócił życie. Prawdziwym jednak finałem koncertu była dziewięcioczęściowa suita J. Sibeliusa „Pelléas i Mélisande”, ponieważ zatrzymała czas. To wykonanie odzwierciedliło perypetie bohaterów, prowadząc słuchaczy przez rozpacz, naiwną radość, melancholię. Każdy szczegół wykonawczy był dopracowany. W drugiej części, zabrzmiało niezapomniane solo, wykonane na rożku angielskim. Każda następna część otwierała coraz większą głębię emocjonalną. Tchitchnadze jest niezrównanym mistrzem kreowania namiętnych kulminacji. Orkiestra grała, jakby jutra miało nie być, zostawiając po zakończeniu utworu bardzo długą chwilę ciszy. To znak, że wykonanie zaparło dech.