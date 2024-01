Wielka czystka w "Pytaniu na śniadanie". Opczowska: "Nie było żadnego uzasadnienia"

- Z TVP jestem związana od 2011 roku - wyjaśnia. - Nigdy nie było zastrzeżeń co do mojej pracy w "Pytaniu Na Śniadanie", a programy z moim udziałem miały bardzo wysoką oglądalność. Bardzo za to dziękuję widzom, którzy w ostatnim czasie tak licznie piszą do mnie, bo są rozczarowani zmianami, jakie zaszły w ich ulubionym programie śniadaniowym.