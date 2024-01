Tomaszewska nie wróci do "Pytania na śniadanie". Skomentowała zwolnienie z TVP

Tomaszewska była aktywna do samego końca. Jeszcze pod koniec grudnia zastępowała w programie Małgorzatę Opczowską, której mama i babcia trafiły w święta do szpitala. Jej zaangażowanie nie pomogło jednak utrzymać pracy. Można się dziwić, że TVP zwolniła kobietę w zaawansowanej ciąży. Jednak nawet jeśli pracowała tam na etacie (zwykle prezenterów obowiązują czasowe kontrakty), to minister Sienkiewicz ogłosił likwidację spółki, co w praktyce umożliwia zwolnienie każdego.