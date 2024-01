Podziękowali za poranek. Internauci urządzili jatkę w komentarzach

"Gdzie poprzedni prowadzący, COME BACK", "Zwolnienie Izabelli i Kammela to gwóźdź do waszej trumny. Hańba", "Bardzo drętwi prowadzący… Szkoda, już nie oglądam", "Tego się już nie da oglądać… Ani DDTVN… może Polsat zrobi fajną telewizję śniadaniową z waszymi prowadzącymi!", "Zdecydowanie tym państwu mówię NIE. Nie ma tego luzu, uśmiechu, naturalności. Bez Idy, Tomka, Małgosi, Olka, Tomka, Izy, Kasi i Maćka oraz Ani i Roberta to już nie to samo", "Ratunku, niech wraca poprzednia ekipa", "Odpolitycznienie telewizji wg. KO. TVN bis", "Przyszła nowa miotła i w imię czego wymiata?", "Jak wam prowadzącym nie wstyd. Miotła i was kiedyś dopadnie" - to tylko wycinek tego, co napisali internauci.