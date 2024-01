Kammel żegna się z pracą w TVP. Internauci przypominają mu "cud życia"

Roszady w TVP budzą sporo emocji. Tomasz Kammel w ostatnich dniach musiał mierzyć się z dość ostrymi komentarzami internautów na swój temat. Porównywano go do Jarosława Kaczyńskiego czy pisano, że jest "doradcą Dudusia", na co ze spokojem odpowiadał na Instagramie. Wśród komentujących nie brakuje fanów prezentera, ale są też tacy, którzy łączyli go z prawą stroną politycznego sporu. Dlaczego?