Tomasz Stockinger obejrzał syna w "Pytaniu na śniadanie". "Jest pod ostrzałem"

"Odniosłam wrażenie, że zostali wrzuceni tam bez uprzedzenia i bez przygotowania. Brakuje takiej synchronizacji między nimi. Ja wiem stres, trzeba się zgrać, ale totalny brak energii pani Górskiej tak przytłoczył, że druga kawa, by się przydała, by to obejrzeć do końca" - pisała rozczarowana internautka.