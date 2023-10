"Pytanie na śniadanie". Małgorzata Opczowska zobaczyła nagranie, zaszkliły jej się oczy

W programie TVP2 "Rytmy Dwójki" tuż przed rozpoczęciem weekendu widzowie usłyszeli "List do matki" ("Do ciebie mamo"), piosenkę, którą Violetta Villas wykonywała jak nikt inny. W programie telewizji publicznej zaśpiewały ją Alicja Węgorzewska i Marta Budrynowicz, zwyciężczyni "The Voice of Poland". Panie dały z siebie wszystko, a ich popisy wokalne ocenił syn Villas.