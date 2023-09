"Pytanie na śniadanie": Małgorzata Opczowska opowiedziała o traumie z przedszkola. Porażające wyznanie prezenterki

Porażającym wyznaniem na antenie podzieliła się z widzami czwartkowego "Pytania na śniadanie" Małgorzata Opczowska. Prezenterka ujawniła bulwersujące praktyki, jakie stosowano w przedszkolu, do którego uczęszczała w dzieciństwie. - To była trauma do końca życia - stwierdziła.