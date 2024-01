"Tak trzeba żyć po zwolnieniu z pracy". Cichopek pokazała, co teraz robi

Teraz wiemy już, że "Pytanie na śniadanie" przechodzi twardy reset. Podano już oficjalnie, że z pracą pożegnali się wszyscy prowadzący - poza już wymienionymi to Ida Nowakowska, Anna Popek, Robert Rozmus, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. - Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program "Pytanie na Śniadanie" ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce - pisali we wspólnym oświadczeniu, które wywołało wiele emocji w sieci.