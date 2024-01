Widzowie dopytują o Tomasza Wolnego. Co się dzieje z prezenterem "Pytania na śniadanie"?

We wtorek za przygodę z "Pytaniem na śniadanie" podziękowali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a w środę na Instagramie zrobiła to Izabella Krzan. W ubiegłym tygodniu w programie zadebiutowały dwie pary nowych prowadzących: Robert Stockinger i Joanna Górska oraz Klaudia Carlos i Robert El Gendy, a docelowo mają do nich dołączyć trzy następne.