Nakręcili największe hity ostatnich lat. Kolej na kontynuację serii HBO

Przypomnijmy, że w stworzenie pierwszego sezonu "The Last of Us" również było zaangażowanych wielu reżyserów. Po dwa odcinki zrealizowali Ali Abbasi (nagrodzony Złotą Palmą dla aktorki w Cannes "Holy Spider") i Jeremy Webb (pracował przy takich tytułach jak "The Punisher" czy "The Umbrella Academy"), a po jednym Jasmila Žbanić (nominowana do Oscara za najlepszy film międzynarodowy "Aida"), Lisa Johnson ("Barry") i Kantemir Bałagow (nagrodzona za reżyserię w Cannes "Wysoka dziewczyna").