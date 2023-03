"The Last of Us" największym hitem HBO Max. Serial nie ma sobie równych

Już teraz wiadomo, że produkcja powróci z drugim sezonem, którego producentami będą również Craig Mazin i Neil Druckman. Niewykluczone, że na dwóch sezonach się nie skończy, ale na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać. Pierwszy 9-odcinkowy sezon pokrywa się z fabułą "The Last of Us" z 2013 r. (z pewnymi odstępstwami), a na zekranizowanie czeka "The Last of Us 2" z 2020 r.