Serial o Ricku i Michonne z "The Walking Dead". Znamy datę premiery

Świat "żywych trupów" wciąż się rozbudowuje. Oryginalny serial "The Walking Dead", który został zakończony w zeszłym roku po 12 latach emisji i 11 sezonach, to tylko początek rozgałęzionej na wiele wątków i bohaterów opowieści. W latach 2015–2023 powstało osiem części "Fear the Walking Dead", a w tym roku ukazały się kolejne dwie produkcje o podtytułach "Daryl Nixon" i "Dead City". A to i tak tylko te najpopularniejsze; łącznie w uniwersum wpisuje się 13 seriali i 8 gier.

"The Walking Dead: The Ones Who Live": nowy teaser