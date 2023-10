Kolejny tytuł w uniwersum "The Walking Dead". Rick i Michonne powracają w spin-offie

W zeszłym roku zakończono produkcję popularnego serialu "The Walking Dead", który po 11 sezonach i 12 latach (2010–2022) zniknął z anteny . To jednak nie koniec przygód znanych nam bohaterów. Właśnie zaprezentowano kolejny zwiastun serialu poświęconego Rickowi ( Andrew Lincoln ) i Michonne (Danai Gurira).

"The Walking Dead: The One Who Live": co wiemy o serialu?

Jak podaje oficjalny opis serialu, będzie to epicka historia miłosna bohaterów zmienionych przez zmieniony świat , w którym ze względu na dzielącą ich odległość, ale i trudną przeszłość, będą walczyć o swoją relację. Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie z umarłymi – a ostatecznie na wojnie z żywymi.

W poświęconym im spin-offie mnożą się pytania: czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem i to, kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej, jaką znali? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Czy bez siebie w ogóle żyją – czy może odkryją, że oni też są jak żywe trupy?

"The Walking Dead: The One Who Live": twórcy i obsada