Kolejny spin-off "Breaking Bad"? Twórca stawia sprawę jasno

Czy postać z niepełnosprawnością otrzyma swój własny projekt? Warto dodać, że nie byłby to już pierwszy taki przypadek w kontekście "Breaking Bad". Przecież dwa lata po zakończeniu uznanego za jeden z najlepszych w historii serialu powstał "Zadzwoń do Saula", poświęcony pechowemu prawnikowi, z którym współpracował Heisenberg. Sukces produkcji z Bobem Odenkirkiem zachęca do rozwijania wątków ze świata nauczyciela chemii, który zaczął trząść narkotykowym światkiem.