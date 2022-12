Śmierć Tylera Sandersa. Wiadomo, co zabiło nastoletnią gwiazdę

Amerykański portal TMZ dotarł do wyników sekcji zwłok 18-letniego aktora, który w połowie czerwca został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. Jak wynika z raportu, Tyler Sanders zmarł na skutek przedawkowania fentanylu. To środek przeciwbólowy z grupy opioidów, silniejszy od morfiny, mogący prowadzić do uzależnienia. Najprawdopodobniej śmierć 18-latka nie była też celowa. Zmarł przypadkowo.