Zagrał w największym hicie 2023. Na gali pojawił się z temblakiem

Ulubieniec widzów z ręką na temblaku

Bijąca w minionym roku rekordy popularności adaptacja znanej gry wideo była nominowana do Złotego Globu w aż trzech kategoriach: za Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszą aktorkę (Bella Ramsey) i Najlepszego aktora (Pedro Pascal). Ostatecznie "The Last of Us" powróciło z gali bez żadnej statuetki. W każdym przypadku sprzątnęła ją serialowi sprzed nosa "Sukcesja", co szczególnie wymownie podczas odbierania nagrody skomentował słynący z ciętego języka Kieran Culkin.