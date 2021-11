Seryjne morderstwa kobiet to plaga w Meksyku. "Narcos" poruszył drażliwy temat

Victor Tapia jest postacią fikcyjną, choć jak tłumaczył grający go Luis Gerardo Méndez, w osobie policjanta można dostrzec cechy prawdziwego funkcjonariusza. Przygotowując się do roli Mendez spędził bowiem długie godziny na rozmowach telefonicznych z byłym policjantem, który służył w Ciudad Juarez w latach 90. Pozwoliło mu to lepiej wczuć się w rolę i zrozumieć wstrząsające realia.