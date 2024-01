Nie powstrzymał się na scenie. "Wypchaj się, Pedro!"

Culkin w swojej przemowie postanowił odnieść się do tego faktu. - Byłem nominowany do Złotego Globu [chodzi o film "Ucieczka od życia" - przyp. red.] jakieś 20 lat temu i kiedy ten moment minął, pamiętam, że myślałem, że już nigdy nie tu wrócę. I w porządku, nieważne, ale dzięki "Sukcesji" byłem tu kilka razy, to miłe, ale w pewnym sensie zaakceptowałem, że nigdy nie będę na tej scenie. To miły moment. Wypchaj się, Pedro! Przepraszam. To jest moje! - powiedział aktor.