Finał "Sukcesji" mógł wyglądać inaczej. Było alternatywne zakończenie

Kendall rzucający się do wody to powtarzający się motyw w "Sukcesji". Nie mogło zabraknąć takiej sceny w finale. Co, gdyby faktycznie chcieli nakręcić mroczniejszą wersję? - Mój Boże, byłoby to trudne. Na poziomie komórkowym człowiek czuje taką chęć przekroczenia tej granicy. Ale to, jak Jesse Armstrong [twórca serii - przyp. red.] pozostawia nas z pewnego rodzaju ambiwalencją, jest wierne jego wizji - skomentował Jeremy Strong.