Kiedy drugi sezon "The Last of Us"? Padło nazwisko aktorki do głównej roli

Premiera pierwszego sezonu "The Last of Us" odbyła się w styczniu 2023 r., czyli dokładnie dziesięć lat po wydaniu gry, która była materiałem źródłowym dla filmowców. Dosyć wcześnie pojawiła się deklaracja, że HBO zamierza nakręcić drugi sezon, ale plany pokrzyżowały strajki scenarzystów i aktorów Hollywood. Ostatnio jednak udało się wypracować porozumienie, więc temat "The Last of Us II" powrócił.