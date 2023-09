"The Last of Us". Sezon 1 - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

I w końcu po trzecie "The Last of Us" uderza w podobne tony, co "The Walking Dead". Choć serial HBO nie jest rzeczą o zombie (co wielokrotnie podkreślali sami twórcy), to pod płaszczykiem znajomej gatunkowej historii rozpracowuje podobne kwestie, co ekranizacja komiksów Roberta Kirkmana, w której przecież żywe trupy są w zasadzie tłem dla poruszanych problemów.