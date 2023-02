Twórca "The Last of US" dla WP: "Nic nie przeraża, jak przestraszeni naukowcy"

- Pamiętam, jak robiłem research na rzecz "Czarnobyla" i czytałem o naukowcach, którzy wiedzieli, co się dzieje i co nadchodzi, i byli tym przerażeni. Koncept przestraszonych naukowców naprawdę mnie przeraża, dlatego wprowadziłem ich także do "The Last of Us" - mówi Craig Mazin, twórca "The Last of Us" w rozmowie z Wirtualną Polską.