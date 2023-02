"The Last of Us". Nie będzie narzekań wściekłych fanów? Te 45 minut zmienia wszystko

Serialowa ekranizacja "The Last of Us" to jak na razie największe wydarzenie telewizyjne tego roku. Jednak trzeci epizod produkcji spotkał się z mieszanym przyjęciem - wiele osób nazwało go "ogromnym zawodem". Wydaje się jednak, że czwarty odcinek raczej nikogo nie powinien zawieść - jest świetnie zagrany i umiejętnie popycha fabułę do przodu.