Trzeci odcinek "The Last of Us" podzielił widzów. Poświęcili na to 45 minut

Można się spierać, czy "Do ostatnich dni" to arcydzieło i kamień milowy w historii telewizyjnej rozrywki – bo do tego sprowadzają się głosy wielu komentujących. Jedni odnajdą w tej opowieści piękno dramatu w doskonałej realizacji filmowej. Drugich zirytuje fakt, że dla wątku Joela i Ellie relacja Billa i Franka opowiadana przez trzy kwadranse ma znikome znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, że "The Last of Us" już dekadę temu nie traktowało wyłącznie o samotnym ojcu i jego przybranej córce, ale o różnych obliczach miłości, nienawiści, cierpieniu i oddaniu, stracie i poświęceniu. Czy się to komuś podoba, czy nie.