"W życiu tego nie włączę!". Obrzydliwe sceny w nowym serialowym hicie

O tym serialu mówi obecnie cały świat, ale przynajmniej połowa musi oglądać go przez palce. "The Last of Us" podbija serca widzów, na co wskazują niezwykle wysokie oceny, jakie zebrały pierwsze dwa odcinki. A wszystko pomimo faktu, iż jest to adaptacji gry wideo, która nie szczędzi widzom scen powodujących mdłości.