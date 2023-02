"The Last of Us". Prawdziwa petarda. Tak by wyglądał polski plakat do hitu HBO

Nic więc dziwnego, że serial, w którym występują Pedro Pascal oraz Bella Ramsey, przyciąga uwagę różnych artystów. Polski ilustrator Jacek Kubicki pokusił się o niezwykły pomysł - stworzył plakat do "The Last of Us", który jest stylizowany na słynną polską szkołę plakatu. "’Jak wyglądałby plakat do ‘The Last of Us’, gdyby pokazano go w Polsce pod koniec lat 70.?’ Nikt nie pytał, ale i tak to zrobiłem" - napisał Kubicki.