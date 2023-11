Duże rozczarowanie. HBO wyjawiło szczegóły ws. wielkiego hitu

Nic więc dziwnego, że szybko ogłoszono drugi sezon serialu, którego twórcami będą ponownie Craig Mazin i Neil Druckman. Pierwszy 9-odcinkowy sezon całkowicie pokrywa się z fabułą "The Last of Us" z 2013 r. (z pewnymi odstępstwami), a na zekranizowanie czeka "The Last of Us 2" z 2020 r., która jest nie tylko grą dłuższą od poprzednika, ale też fabularnie bardziej złożoną.