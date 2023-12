Fani będą załamani. To koniec hitowego serialu?

Na ten moment wiemy, że nic nie wiemy. Uniwersum "Gwiezdnych wojen" wciąż się jednak rozrasta. W tym roku ukazała się "Ahsoka" z Rosario Dawson, a na premierę czekają kolejne tytuły rozgrywające się w uwielbianym przez fanów świecie. Seriale "Star Wars: Skeleton Crew", "Rangers of the New Republic", "Star Wars: Lando" i "Star Wars: The Acolyte" oraz film "Star Wars: Rogue Squadron", a teraz także i potencjalna kontynuacja "The Mandaloriana" przeznaczona na duży ekran – te tytuły wciąż pozostają zagadką.