Nowa perełka Disney+? O serialu sporo się mówi. Jak wypada?

W opowiadanej historii nie jest trudno się odnaleźć (no wiecie, Dobro vs Zło), choć bez dwóch zdań więcej wyciągną z niej ci widzowie, którzy bez grzebania w Google’u skojarzą wszystkie nawiązania do wcześniejszych animek i poprzednich aktorskich seriali, w których przewinęli się ten i ów. "Ahsoka", choć ogląda się go przyjemnie i bez zgrzytów, zdecydowanie nie jest na tym samym poziomie, co "Andor". I o to można mieć największe pretensje, bo chciałoby się, aby poziom seriali z tego uniwersum rósł, a nie stawiano na bezpieczne rozwiązania, byleby tylko czegoś nie popsuć. Będą jednak kolejne, więc może następnym razem. A póki co trzeba się cieszyć z tego, że serialowe uniwersum "Gwiezdnych wojen" nie wyszło tak słabo jak serialowe uniwersum Marvela. Bo mogło, a i tak byśmy oglądali.