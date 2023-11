To koniec hitu Disney+? Gwiazda serialu zdradza szczegóły

- To takie trudne, ponieważ [...] co najmniej dwa razy w życiu żegnałem się (z Lokim – przyp. aut.). Napisałem do Kevina Feige'ego, Louisa de Esposito i Victorii Alonso [producenci Marvel Studios – przyp. aut.]: "Dziękuję bardzo. To była rola mojego życia", a oni odpisali: "Wpadaj do nas, kiedy chcesz. Zawsze będziesz częścią rodziny. Zawsze tu jesteśmy [...]". Myślę więc, że nierozsądnie byłoby w tym momencie wyciągać ostateczne wnioski na ten temat - powiedział ostrożnie Hiddleston.