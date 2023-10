Twist w drugim sezonie "Lokiego". Twórcy wyjaśniają

Ponoć twist fabularny od samego początku miał znaleźć się właśnie w środku, a nie, jak można by było przewidywać, na końcu sezonu. Według Wrighta daje to mocniejszy efekt. – Co się stanie, jeśli umieścisz to wcześniej? Cóż, po pierwsze, będzie to szokujące, co zawsze jest fajne i świetne dla serialu. Ale po drugie, daje ci to całą drugą połowę, w której możesz naprawdę przycisnąć te postaci i mieć więcej czasu na eksplorację – uzasadniał producent.