"Loki". Plakat drugiego sezonu stworzyła AI? Marvel zabrał głos

Przy okazji krytyki zwróciła również uwagę na fakt, że sprzedaż dzieł w bazach zdjęć i grafik to często jedyny sposób ilustratorów na zarobek: "Licencjonowanie zdjęć i ilustracji na stronach stockowych to sposób, w jaki wielu ciężko pracujących artystów zarabia na życie. Nie sądzę, by zastępowanie ich obrazami generowanymi przez technologię opartą na masowym wyzysku i kradzieży płac było bardziej etyczne niż zastępowanie własnych pracowników przez Disneya".