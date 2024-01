Jeden z najlepszych w historii. Będzie kontynuacja? Jest nadzieja

Zaraz dodał jednak coś, co można traktować jako pozostawienie sobie otwartej, czy może raczej uchylonej furtki. – Chyba że Jesse [Armstrong] nagle powie: "O mój Boże, mam świetny pomysł. To jest to, co chcę robić". Potraktowałbym to bardzo poważnie. Ale myślę, że opowiedział historię, którą chciał opowiedzieć. Nie wygląda na to, żeby chciał ponownie odwiedzić to miejsce i całkowicie to rozumiem. Jestem podekscytowany tym, co zamierza zrobić dalej – powiedział Bloys.