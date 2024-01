Dobre i złe wieści dla fanów. Powstaje kolejny sezon hitu. Ostatni?

"Sukcesja" i "Biały Lotos" – to m.in. te produkcje triumfowały na tegorocznej gali Emmy. Tegoroczne "telewizyjne Oscary" trafiły w dużej mierze do osób związanych z hitami HBO, a to przypomniało o jeszcze innym z nich, "Euforii". W rozmowie z "Variety" szef programowy HBO, Casey Bloys, zdradził, na jakim etapie zaawansowania są prace nad kolejnym sezonem.