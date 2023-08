Piękny gest HBO Max. Uhonoruje zmarłego aktora

Jak się okazuje, to nie jedyny gest, który wykonał gigant, by upamiętnić zmarłego aktora. Jak podaje "Daily Mail", produkcja wmontowała krótki hołd w pierwszych odcinkach pierwszego i drugiego sezonu serialu. Ma się w nich pojawić uśmiechnięte zdjęcie aktora i napis: 'In Memory of Angus Cloud 1998-2023.'