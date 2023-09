Angus Cloud zmagał się z zaburzeniami psychicznymi. Znana jest już przyczyna jego śmierci

Angus Cloud był gwiazdą dwóch pierwszych sezonów "Euforii", szykował się do trzeciego. W ostatni dzień lipca znaleziono go martwego w mieszkaniu. "Położył głowę na biurku, pracując nad projektem artystycznym, zasnął i już się nie obudził" - napisała jego mama w mediach społecznościowych. Koroner ujawnił, co było powodem zgonu.