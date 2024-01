53 nominacje i zero nagród. Największy przegrany Emmy

Samo to wystarczyłoby do tego, by w końcu znaleźć uznanie w oczach jego starszego brata, wielkiego Pana Prawnika, Chucka McGilla (Michael McKean). Tyle że Chuck nigdy do końca nie poważał Jimmy’ego i jeśli na coś czekał, to tylko na to, by młodszy brat pokazał swoje prawdziwe, zdaniem Chucka, oblicze nieudacznika. Im bardziej go jednak ignorował, tym Jimmy mocniej podwijał rękawy i dążył do prawniczej doskonałości. Za każdym razem boleśnie zderzając się nie tylko z bratem, ale też z właściwie każdym napotkanym na swojej zawodowej drodze przedstawicielem tej profesji.