"Sukcesja" doczeka się nowej wersji? Miliony fanów na całym świecie marzy o tym

- To, co mi się w tym podoba i za co kocham Jessego Armstronga (twórcę "Sukcesji" - red.), to, że nie przekraczamy daty przydatności do spożycia. [...] Zostawiliśmy ludzi z poczuciem niedosytu. Zawsze chcesz, aby widzowie chcieli więcej - powiedział w rozmowie z "Variety".