Powrót hitu coraz bliżej? Gwiazdy są już po słowie

Bloys potwierdził w niej, że słyszał co nieco o pomyśle powrotu do "Wielkich kłamstewek", który – jak mówił – byłby czymś wspaniałym. Zgodnie z jego informacjami, Kidman i Witherspoon, które były nie tylko gwiazdami, ale i producentkami dwóch sezonów hitu, kontaktowały się już z autorką książki, na podstawie której powstał scenariusz. Z Liane Moriarty rozmawiały m.in. o sposobach na rozszerzenie fabuły i pogłębienie wątków lubianych przez widzów postaci. Dużo wskazuje na to, że do prac nad trzecim sezonem powróci też David E. Kelley, twórca i producent wykonawczy serialu.