Reese Witherspoon broni swojej wysokiej stawki. "Co w tym złego?!"

Reese Witherspoon wraz z Jennifer Aniston grają główne role w hitowym serialu telewizji Apple "The Morning Show". Obie dostają sowite wynagrodzenie. I słusznie!

O jakich sumach mówimy? O 2 milionach dolarów "na głowę" za jeden odcinek! To ogromna kwota, która może przyprawić o zawrót głowy. Aktorki są zakontraktowane na dwa sezony, każda seria ma po 8 odcinków, łatwo obliczyć, że zbiją fortunę.

Gdy do mediów dostała się informacja o budżecie produkcji, pojawiły się głosy zaskoczenia. To bardzo rozzłościło Witherspoon, która poza tym, że jest pierwszoligową aktorką, jest także producentką.

- Wyczuwam jakąś niechęć, jakbyśmy nie były warte tych pieniędzy. Albo jakby to było coś złego. I zastanawiam się: co w tym złego?! Ludzie, którzy nas zatrudnili są bardzo mądrzy i jeśli zgodzili się tyle nam płacić, to pewnie mają dobry powód.