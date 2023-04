"Barry" HBO Max. Bill Hader o bohaterze, którego sam stworzył: Nie chciałem, żeby ludzie go lubili!

Bardzo ważne dla nas było, by serial wciąż był zabawny. Ale zawsze chciałem pokazać przemoc taką, jaka ona jest, bardzo prawdziwie. Nawet gdy jest nieco podstylizowana, ma być wciąż niepokojąca. Nigdy nie chcieliśmy podchodzić w "Barrym" do broni nonszalancko. Mam nadzieję, że gdy ludzie to oglądają, to mimo że mój bohater używa broni i inni też, to widać, że to ich nie uszczęśliwia, tylko niszczy. Mam tylko nadzieję, że to jasno wynika z każdego odcinka.