"Planeta Singli. Historia szósta: WŁADEK I HALINKA" - premiera już 31 grudnia

Siódma historia cyklu to opowieść o fascynującej relacji tytułowych Władka i Halinki. Poczciwy emeryt i starsza pani poznają się na Planecie Singli i rozpoczynają wspólną podróż – wolną od oczekiwań czy zahamowań. Czy ich spotkanie udowodni, że w każdym wieku jest jeszcze szansa na szaloną miłosną przygodę, burzę zmysłów i powrót do pełni życia? Może to ostatnia miłość okaże się właśnie tą najwspanialszą?