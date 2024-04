"Te stylizacje to porażka". Widzowie "10 lat młodsza w 10 dni" są dla Sablewskiej bezlitośni

Jedną z bohaterek ostatniego odcinka programu "10 lat młodsza w 10 dni" była 30-letnia Joanna, 30-letnia terapeutka i logopedka, pracująca na co dzień z dziećmi. Kobieta przyznała, że nie akceptuje swojego wyglądu, a zwłaszcza swojej twarzy: pojawiających się już zmarszczek, nierównego zgryzu i dużego nosa. Przechodnie, którzy ocenili wiek Joanny w ulicznej sondzie (to stały punkt programu, w którym oceniany jest wygląd bohaterek przed metamorfozą), dawali jej ok. 45 lat.