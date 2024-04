Metamorfozy Mai Sablewskiej znów w ogniu krytyki. Już zaczęła się tłumaczyć

Z pomocą Barbary Sobczak - implantolożki i Moniki Bujanowskiej - lekarki medycyny estetycznej Sablewska funduje bohaterkom programu kompletnie nowy wizerunek, który nie ogranicza się wyłącznie do zmiany garderoby. Co jednak ciekawe, to właśnie ten element metamorfoz w programie "10 lat młodsza w 10 dni" zawsze budzi najwięcej zastrzeżeń ze strony widzów. Nie inaczej było i tym razem. Zobaczcie bohaterki ostatniego odcinka programu Mai Sablewskiej.