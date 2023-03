Moda na Sukces kończy 35 lat- najnowsze sezony w RED CARPET TV i na Platformie RED GO

W poniedziałek 23 marca 1987 r. o godz. 13.30 czasu lokalnego amerykańska telewizji CBS wyemitowała pierwszy odcinek Mody na sukces (tytuł oryginalny The Bold and the Beautiful, czyli "Śmiali i piękni".). Saga rodu Forresterów szybko podbija amerykańskich telewidzów i rusza na podbój Europy; na przełomie lat 89. i 90. trafia pod strzechy w Europie. Jest emitowana kolejno w Szwajcarii, Niemczech, Grecji, Francji, Włoszech (gdzie podobna zaliczyła rekordową popularność w skali europejskiej). Widzowie nad Wisłą musieli poczekać na telewizyjny przebój z bodaj najbardziej rozpoznawalną czołówką serialową (ten saksofon!) aż do 1994 roku, kiedy hit CBS zostaje zakupiony przez telewizję publiczną.