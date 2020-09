Z TVP do Trójki. Dziennikarze Kurskiego uratują antenę?

Atmosfera wokół radiowej Trójki wciąż nie jest najlepsza. Nowe władze i prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zapewniają, że trwają prace nad nowym profilem i ramówką stacji, która w jej przekonaniu, od dawna wymagała zmian, przestała nadążać za konkurencją i przyciągać słuchaczy. "Te same osoby prowadziły w ten sam sposób te same audycje. I tak przez 40 lat" - tłumaczyła w wywiadzie dla PAP, podkreślając, że Trójka nie może być zakładnikiem dawnych przyzwyczajeń i dawnych słuchaczy. Jasno dała do zrozumienia, że rozpoczęta przez nią rewolucja w Trójce będzie trwać. Dowodem na to są kolejne osoby, które rozstają się ze stacją, dobrowolnie - jak Piotr Stelmach lub nie - jak legendarny korespondent z Francji, Marek Brzeziński , z którym nie przedłużono współpracy.

Dobrze znane głosy raz po raz znikają z anteny, podobnie jak kultowe audycje. Wyróżniające stację poranne i południowe pasma "Zapraszamy do Trójki" dziś są już tylko wspomnieniem. Zastępują jej podobnie brzmiące - ale tylko z nazwy - "Do Trójki zaprasza" prowadzone przez "nowych", choć znanych skądinąd dziennikarzy. Patrząc na następców Patrycjusza Wyżgi , Marcina Łukawskiego czy Krystiana Hanke (prawdziwych ulubieńców słuchaczy) trudno ukryć zaskoczenie wyborem (lub desperacją) nowych władz.

Afera w Trójce. Oto co sądzą o niej Polacy

"Słuchałem wczoraj pana Gnata. Od kilkudziesięciu lat, pierwszy raz usłyszałem, by prowadzący audycję w Trójce, zwracał się do słuchaczy per "wy". Po godzinie ktoś go chyba postawił do pionu, bo zaczął mówić "państwo" :) Styl komercji - mówić szybko, z uśmiechem, luzacko ('Jak wam minął dzień? Wszystko się udało? Ha,ha' )" - ubolewał jeden ze słuchaczy na facebookowym profilu Trójki, który codziennie jest zalewany krytyką niemal w każdym publikowanym przez administratora poście.