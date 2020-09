Łukasz "Ciechan" Ciechański dołączył do Trójki. W sieci zawrzało

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

Ta "mocna" autoprezentacja nie spodobała się słuchaczom. Podkreślano, że styl radiowca nie licuje z tym, co jeszcze do niedawna reprezentowała sobą Trójka.

Także ci, którzy kojarzyli jego wcześniejszy dorobek, nie mają o nim najlepszego zdania. "Ten, kto podjął tę decyzję nie rozumie mediów, nie rozumie radia, nie rozumie Trójki, nie powinien mieć więc w rękach takiej decyzyjności. Ciechański od lat jest pół-inteligentnym pajacem z kompleksem Wojewódzkiego. Kosić to on może trawę na łące, a jedyne na co go stać to 0,0000000001% udziału w słuchalności. Żegnaj Trójko. Byłaś damą. Zrobili z Ciebie kurtyzanę w imię polityki. Szkoda Cię okrutnie" - podsumowała słuchaczka.